Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 140 человек, инфографика: Генштаб

https://racurs.ua/n213890-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-140-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 351 тис. 150 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 19 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 940 танків;

24 тис. 584 бойові броньовані машини;

42 тис. 340 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 792 одиниці РСЗВ;

1 тис. 386 одиниць засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 426 наземних робототехнічних комплексів;

299 тис. 199 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 632 крилаті ракети;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

97 тис. 600 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 202 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаударів, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 794 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 201 обстріл населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 48 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили чотири райони зосередження живої сили противника, пункт управління, три ПУ БпЛА та ще три важливі об'єкти ворога.