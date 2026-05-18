Последствия российского удара по Чернигову, фото: ГСЧС

Російські загарбники завдали удару по приватному житловому сектору Чернігова.

Постраждали 85-річна жінка та 58-річний чоловік. Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, зокрема вибито вікна.