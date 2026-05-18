Последствия российского удара по Чернигову, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по частному сектору Чернигова — двое пострадавших (ФОТО)

18 мая 2026, 22:14
Російські загарбники завдали удару по приватному житловому сектору Чернігова.

Постраждали 85-річна жінка та 58-річний чоловік. Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, зокрема вибито вікна.

Також було влучання по території підприємства — загорівся бензовоз. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського удару по Чернігову, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


