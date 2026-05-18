Последствия российского удара по Чернигову, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по частному сектору Чернигова — двое пострадавших (ФОТО)
Російські загарбники завдали удару по приватному житловому сектору Чернігова.
Постраждали 85-річна жінка та 58-річний чоловік. Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, зокрема вибито вікна.
Також було влучання по території підприємства — загорівся бензовоз. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.