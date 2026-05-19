Последствия российского ракетного удара в Прилуках, фото: Нацполиция
Російські загарбники сьогодні, 19 травня, близько 10-ї години ранку завдали удару балістичною ракетою по центру міста Прилуки на Чернігівщині.
Про це повідомили прес-служби Чернігівської ОВА та ДСНС.
Зазначається, що:
- під ударом було одне з підприємств. Також пошкоджено розташований поруч із місцем прильоту торговельний центр, супермаркет і пожежну техніку;
- иникла пожежа у складському приміщенні торгівельного центру на площі 40 кв. м. Займання ліквідовано;
- наразі відомо про двох загиблих;
- щонайменше 21 людина постраждала, серед них 14-річна дитина. Їм надається необхідна медична допомога.
На місці атаки працюють відповідні служби.