Ракурсhttps://racurs.ua/
Работа беспилотников на Харьковском направлении, скриншот видео
Украинские беспилотники дистанционно разминировали маршруты на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n213899-ukrainskie-bespilotniki-distancionno-razminirovali-marshruty-na-ujno-slobojanskom-napravlenii.htmlРакурс
Оператори безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону у складі Сил оборон провели дистанційне розмінування маршрутів, які використовують українські військовослужбовці.
Відповідне відео сьогодні, 19 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Завдяки точній роботі нічних дронів вдалося усунути мінну небезпеку та забезпечити безпечніше пересування для наших захисників, — розповіли у ДПСУ.
Також на відео показано знищення дронами Vampire шести укриттів, у яких росіяни ховали особовий склад та боєприпаси.