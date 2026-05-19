Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Работа беспилотников на Харьковском направлении, скриншот видео

Украинские беспилотники дистанционно разминировали маршруты на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

19 мая 2026, 13:30
999

Оператори безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону у складі Сил оборон провели дистанційне розмінування маршрутів, які використовують українські військовослужбовці.

Відповідне відео сьогодні, 19 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Завдяки точній роботі нічних дронів вдалося усунути мінну небезпеку та забезпечити безпечніше пересування для наших захисників, — розповіли у ДПСУ.

Також на відео показано знищення дронами Vampire шести укриттів, у яких росіяни ховали особовий склад та боєприпаси.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров