ВСУ поразили ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ

Сили оборони України вчора, 18 травня, уразили командно-спостережний пункт російських загарбників районі Тьоткіного (Курська область РФ), а також пункти управління БпЛА рашистів у районах Олександрівки Херсонської області та Біловодів на Сумщині.

Про це сьогодні, 19 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того:

уражено дві понтонно-мостові переправи ворога на тимчасово окупованих територіях Донецької області;

завдано ударів по зосередженнях живої сили противника у районах Січневого Дніпропетровської області та Родинського на Донеччині.