ВСУ поразили ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили понтонно-мостовые переправы и пункты управления БПЛА рашистов — Генштаб

19 мая 2026, 15:34
Сили оборони України вчора, 18 травня, уразили командно-спостережний пункт російських загарбників районі Тьоткіного (Курська область РФ), а також пункти управління БпЛА рашистів у районах Олександрівки Херсонської області та Біловодів на Сумщині.

Про це сьогодні, 19 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того:

  • уражено дві понтонно-мостові переправи ворога на тимчасово окупованих територіях Донецької області;
  • завдано ударів по зосередженнях живої сили противника у районах Січневого Дніпропетровської області та Родинського на Донеччині.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


