На Вовчанському напрямку прикордонники РУБпАК «Апекс» бригади «Форпост знищили ворожі антени радіозв’язку, укриття та транспорт роських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 25 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Також ліквідували живу силу противника — відпочинок у «зеленці» закінчився для них трагічно, — вказано в описі відео.