Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Отдых в «зеленке» на Волчанском направлении закончился для рашистов трагически (ВИДЕО)

25 мая 2026, 13:30
На Вовчанському напрямку прикордонники РУБпАК «Апекс» бригади «Форпост знищили ворожі антени радіозв’язку, укриття та транспорт роських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 25 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Також ліквідували живу силу противника — відпочинок у «зеленці» закінчився для них трагічно, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Источник: Ракурс


