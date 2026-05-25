Знищення російських загарбників, скріншот відео

Відпочинок у «зеленці» на Вовчанському напрямку закінчився для рашистів трагічно (ВІДЕО)

25 тра 2026, 13:30
На Вовчанському напрямку прикордонники РУБпАК «Апекс» бригади «Форпост знищили ворожі антени радіозв’язку, укриття та транспорт роських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 25 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Також ліквідували живу силу противника — відпочинок у «зеленці» закінчився для них трагічно, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

