Знищення російських загарбників, скріншот відео
На Вовчанському напрямку прикордонники РУБпАК «Апекс» бригади «Форпост знищили ворожі антени радіозв’язку, укриття та транспорт роських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 25 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Також ліквідували живу силу противника — відпочинок у «зеленці» закінчився для них трагічно, — вказано в описі відео.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.