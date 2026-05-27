Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
День украинской музыки отметят в сентябре, фото: «Википедия»

День украинской музыки ввела Верховная Рада

27 мая 2026, 14:18
999

Верховна Рада сьогодні, 7 травня, ухвалила постанову № 15053 про запровадження Дня української музики.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Постанова передбачає встановлення нового пам’ятного дня — Дня української музики, який відзначатиметься щорічно у третю суботу вересня, — вказано в повідомленні.

Метою ініціативи є:

  • вшанування внеску українських виконавців та діячів музичної індустрії у розвиток національної культури;
  • підтримка культурного спротиву в умовах збройної агресії РФ;
  • зміцнення українського культурного простору, вільного від російського впливу;
  • у міжнародному вимірі День української музики розглядається як важливий інструмент культурної дипломатії України.

Запропонована дата пов’язана з проведенням фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став знаковою подією в історії української культури та сучасної української музики, — зазначає прес-служба парламенту.

За словами голови підкомітету з питань музичної індустрії Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Санченка, українська музика сьогодні є не лише мистецтвом, а й складовою інформаційної безпеки та культурного фронту держави.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров