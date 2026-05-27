У Зеленского опровергают сообщения СМИ о подготовке к еще трем годам войны

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n214068-u-zelenskogo-oprovergaut-soobscheniya-smi-o-podgotovke-k-esche-trem-godam-voyny.html

Ракурс

Видання The Economist вчора, 26 травня, з посиланням на джерела в українській владі повідомило, що Володимир Зеленський нібито доручив готуватися до ще двох-трьох років війни.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин сьогодні, 27 травня, заявив журналістам, що ця інформація The Economist — це вкид, який вже був, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Та це ж той самий вкид, який вже був. Може, людям треба було щось використати як носій для інших меседжів в цьому тексті про те, як все типу погано. Тільки ж оце на зустрічі з фракцією президент говорив, що треба сфокусуватися на пів року до листопада, оцей строк є, — наголосив він.

Крім того, інформацію від The Economist спростувало агентству «Інтерфакс-Україна» поінформоване джерело.

Це неправда, — зазначило джерело.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»