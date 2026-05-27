Ракурс
Уничтожение российского блок-поста, скриншот видео

FPV-дроны разнесли вражеский блокпост на Юге Украины (ВИДЕО)

27 мая 2026, 15:11
На півдні України оператори БпЛА Держприкордонслужби знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 27 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано знищення FPV-дронами:

  • ворожого блокпоста;
  • обладнання зв’язку;
  • мотоцикла;
  • живої сили рашистів.

Бойова робота пілотів виявилася не лише ефективною, а й видовищною, — зазначили у ДПСУ.

Источник: Ракурс


