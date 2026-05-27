Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російського блок-поста, скріншот відео

FPV-дрони вщент рознесли ворожий блокпост на Півдні України (ВІДЕО)

27 тра 2026, 15:11
999

На півдні України оператори БпЛА Держприкордонслужби знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 27 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано знищення FPV-дронами:

  • ворожого блокпоста;
  • обладнання зв’язку;
  • мотоцикла;
  • живої сили рашистів.

Бойова робота пілотів виявилася не лише ефективною, а й видовищною, — зазначили у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів