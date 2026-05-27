Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російського блок-поста, скріншот відео
FPV-дрони вщент рознесли ворожий блокпост на Півдні України (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214067-fpv-drony-vschent-roznesly-vorojyy-blokpost-na-pivdni-ukrayiny-video.htmlРакурс
На півдні України оператори БпЛА Держприкордонслужби знищили низку ворожих цілей.
Відповідне відео сьогодні, 27 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показано знищення FPV-дронами:
- ворожого блокпоста;
- обладнання зв’язку;
- мотоцикла;
- живої сили рашистів.
Бойова робота пілотів виявилася не лише ефективною, а й видовищною, — зазначили у ДПСУ.