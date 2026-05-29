Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на сьогодні, 29 травня, завдали низку ударів по цілях в оперативній глибині російських загарбників.
Про це сьогодні, 29 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Робер «Мадяр» Бровді, опублікувавши відео з моментами уражень.
Серед вражених вночі цілей у оперативній глибині рашитсів:
- РЛС СТ-68 з радіопрозорим куполом (місто Феодосія у Криму);
- ЗРГК «Панцир-С1» (населений пункт Новофедорівка у Криму);
- залізничні цистерни з паливно-мастильними матеріалами (місто Макіївка Донецької області);
- ворожа логістика (Донецька, Запорізька, Луганська області);
- склад МТЗ (місто Маріуполь, Донецька область);
- склад боєкомплекту (місто Рубіжне, Луганська область);
- мобільна вогнева група (населений пункт Хрящувате, Луганська область);
- РЛС та ЗРГК (це 27-й та 28-й елементи ворожого ППО, знищені СБС за період з 1 по 28 травня).
ППОпад продовжується, логістика до фронту ускладнюється, — наголосив командувач СБС.