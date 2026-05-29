Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на сьогодні, 29 травня, завдали низку ударів по цілях в оперативній глибині російських загарбників.

Про це сьогодні, 29 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Робер «Мадяр» Бровді, опублікувавши відео з моментами уражень.

Серед вражених вночі цілей у оперативній глибині рашитсів:

РЛС СТ-68 з радіопрозорим куполом (місто Феодосія у Криму);

ЗРГК «Панцир-С1» (населений пункт Новофедорівка у Криму);

залізничні цистерни з паливно-мастильними матеріалами (місто Макіївка Донецької області);

ворожа логістика (Донецька, Запорізька, Луганська області);

склад МТЗ (місто Маріуполь, Донецька область);

склад боєкомплекту (місто Рубіжне, Луганська область);

мобільна вогнева група (населений пункт Хрящувате, Луганська область);

РЛС та ЗРГК (це 27-й та 28-й елементи ворожого ППО, знищені СБС за період з 1 по 28 травня).