Последствия российских обстрелов Днепра, фото: Борис Филатов

Ракурс

Російські загарбники в ніч нас сьогодні, 2 червня, атакували Дніпро касетними боєприпасами, сліди їх спрацювання помітні на вулицях міста.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Борис Філатом, опублікувавши відповідне фото.

Просто подивиться собі під ноги. Весь асфальт побитий. Це — касетний боєприпас. ВОНИ НАВМИСНО бʼють касетами, щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб!!! — наголосив він.

Наразі відомо про такі наслідки російської атаки на місто:

дев’ятеро загиблих, серед них трирічна дитина;

на звʼязок не виходять ще шестеро людей;

пошкоджено 50 будинків, сім зруйновано фактично вщент;

вибито понад 2,1 тис. вікон;

понівечено близько 30 машин.

На місцях ударів працює майже два десятка машин важкої комунальної техніки, — додав Філатов. — Майже половина постраждалих залишаються у міських лікарнях. У людей здебільшого переломи, осколкові поранення, різані рани.

Ми воюємо з нелюдами, — наголосив мер Дніпра.