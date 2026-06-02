Ракурс
Последствия российских обстрелов Днепра, фото: Борис Филатов

Рашисты атаковали Днепр кассетными боеприпасами, чтобы увеличить количество жертв — мэр (ФОТО)

2 июн 2026, 12:31
Російські загарбники в ніч нас сьогодні, 2 червня, атакували Дніпро касетними боєприпасами, сліди їх спрацювання помітні на вулицях міста.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Борис Філатом, опублікувавши відповідне фото.

Просто подивиться собі під ноги. Весь асфальт побитий. Це — касетний боєприпас. ВОНИ НАВМИСНО бʼють касетами, щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб!!! — наголосив він.

Наразі відомо про такі наслідки російської атаки на місто:

  • дев’ятеро загиблих, серед них трирічна дитина;
  • на звʼязок не виходять ще шестеро людей;
  • пошкоджено 50 будинків, сім зруйновано фактично вщент;
  • вибито понад 2,1 тис. вікон;
  • понівечено близько 30 машин.

На місцях ударів працює майже два десятка машин важкої комунальної техніки, — додав Філатов. — Майже половина постраждалих залишаються у міських лікарнях. У людей здебільшого переломи, осколкові поранення, різані рани.

Ми воюємо з нелюдами, — наголосив мер Дніпра.

Источник: Ракурс


