Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки на Днепр, фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре количество погибших в результате российской атаки возросло до 12

2 июн 2026, 13:39
999

У Дніпрі до 12 зросла кількість загиблих внаслідок російської повітряної атаки, завданої в ніч на сьогодні, 2 червня.

З-під завалів понівеченої чотириповерхівки дістали тіла двох жінок та восьмирічного хлопчика. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Таким чином, серед загиблих вже дітей.

Також 37 людей постраждали.

У лікарнях залишаються 22 з них. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми, — розповів очільник ОВА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров