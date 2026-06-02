В Днепре количество погибших в результате российской атаки возросло до 12

Последствия российской атаки на Днепр, фото: Днепропетровская ОВА
У Дніпрі до 12 зросла кількість загиблих внаслідок російської повітряної атаки, завданої в ніч на сьогодні, 2 червня.
З-під завалів понівеченої чотириповерхівки дістали тіла двох жінок та восьмирічного хлопчика. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Таким чином, серед загиблих вже дітей.
Також 37 людей постраждали.
У лікарнях залишаються 22 з них. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми, — розповів очільник ОВА.