В Днепре количество погибших в результате российской атаки возросло до 12

Последствия российской атаки на Днепр, фото: Днепропетровская ОВА

У Дніпрі до 12 зросла кількість загиблих внаслідок російської повітряної атаки, завданої в ніч на сьогодні, 2 червня.

З-під завалів понівеченої чотириповерхівки дістали тіла двох жінок та восьмирічного хлопчика. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Таким чином, серед загиблих вже дітей.

Також 37 людей постраждали.