Последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС

У Києві зросла кількість загиблих та поранених внаслідок масованого російського обстрілу.

Наразі відомо, що через удар ворога загинули шестеро осіб. Кількість постраждалих зросла до 79 осіб, серед них троє дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 82 людям. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 2 червня повідомила у Telegram.

Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають на двох локаціях у Подільському та Голосіївському районах міста. Загалом у столиці працюють близько 200 рятувальників та майже 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Вогнеборці вже ліквідували пожежі в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах.

За інформацією РВА, в Святошинському районі столиці постраждав п’ятиповерховий житловий будинок. Там пошкоджені меблі та техніка, а подвір’я засипане склом, уламками й будівельним сміттям. А за іншою адресою пошкоджена покрівля дев’яповерхівки. Також росіяни зруйновали дитячий майданчик та понівечили будівлю податкової — вибух зруйнував двоповерхову прибудову. Загалом у районі пошкоджено 22 будівлі, з них п’ять закладів освіти та дві адміністративні будівлі.

У Солом’янському районі міста були влучання у житлові будинки та промислові об'єкти. На 16-му поверсі 20-поверхівки виникла пожежа, а також загоряння у 24-поверхівці на рівні дев’ятого поверху. Крім того, пожежа охопила приватний будинок.

Нагадаємо, вночі 2 червня країна-агресор Російська Федерація здійснила масовану повітряну атаку на Київ, застосувавши безпілотники та ракети різних типів. Раніше було відомо про чотирьох загиблих та 58 постраждалих. У столиці виникло багато пожеж, було зафіксовано чимало руйнувань різноманітних об'єктів.