Российские «шахеды» утром 4 июня атаковали Ровенскую область

https://racurs.ua/n214222-v-rovenskoy-oblasti-voznikli-obestocheniya-iz-za-ataki-rossiyskih-bpla-ova.html

Ракурс

Російські безпілотники сьогодні, 4 червня, вранці атакували Рівненщину, є знеструмлення у Сарненському районі.

Є збиті повітряні цілі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Дякуючи роботі наших сил ППО, маємо збиття повітряних цілей ворога. При цьому на Сарненщині виникли знеструмлення. Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання, — розповів він.

Сьогодні вранці Повітряні сили у своєму Telegram-каналі повідомляли про рух ударних БпЛА із півночі Житомирщини в напрямку Рівненщини.