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Силы обороны поразили ряд важных целей на ВТО и в РФ, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили пункты управления и личный состав рашистов — Генштаб

5 июн 2026, 17:52
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Сили оборони України вчора, 4 червня, та в ніч на сьогодні, 5 червня, завдали ураження по низці об'єктів російських загарбників.

Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • пункт управління противника в районі Кам’янського (Запорізька область);
  • командно-спостережний пункт підрозділу в районі Соледара (Донецька область);
  • пункти управління БпЛА ворога в районах Комара та Воскресенки Донецької області, а також Коновалової та Яблукового Запорізької області;
  • райони зосередження живої сили противника в районах Маріуполя, Шевченка та Федорівки Донецької області, Променя Запорізької області, а також Журавльовки Бєлгородської області РФ.

Крім того, за результатами додаткового аналізу даних підтверджено пошкодження нафтового резервуара РВС-20000 та двох РВС-5000 30 травня 2026 року в районі морського нафтового термінала «Феодосія» у тимчасово окупованому Криму.

Також підтверджено результати удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Лазарево» (Гоніно, Кіровська область РФ) 31 травня 2026 року — знищено два резервуари, пошкоджено ще два резервуари та насосну станцію.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення рф до припинення збройної агресії проти України, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


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