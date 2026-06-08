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Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Донецкая ОВА
Рашисты сбросили три авиабомба на Славянск — семеро раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n214286-rashisty-sbrosili-tri-aviabomba-na-slavyansk-semero-ranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 червня, опівдні скинули три авіабомби на місто Слов’янськ на Донеччині.
Щонайменше семеро людей, серед яких 17-річна дівчина, поранені. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Крім того, внаслідок російського авіаудару пошкоджено:
- адмінбудівлю;
- медичний заклад;
- численні багатоповерхівки і приватні будинки.
Остаточні наслідки цього авіаудару встановлюються.
Росіяни несуть тільки горе і руїни. Це — єдине, на що здатна ця країна-терорист, — наголошує Філашкін.