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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Донецкая ОВА

Рашисты сбросили три авиабомба на Славянск — семеро раненых (ФОТО)

8 июн 2026, 15:40
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Російські загарбники сьогодні, 8 червня, опівдні скинули три авіабомби на місто Слов’янськ на Донеччині.

Щонайменше семеро людей, серед яких 17-річна дівчина, поранені. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Крім того, внаслідок російського авіаудару пошкоджено:

  • адмінбудівлю;
  • медичний заклад;
  • численні багатоповерхівки і приватні будинки.

Остаточні наслідки цього авіаудару встановлюються.

Росіяни несуть тільки горе і руїни. Це — єдине, на що здатна ця країна-терорист, — наголошує Філашкін.

Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Донецька ОВА

Источник: Ракурс


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