Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Донецкая ОВА

https://racurs.ua/n214286-rashisty-sbrosili-tri-aviabomba-na-slavyansk-semero-ranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 8 червня, опівдні скинули три авіабомби на місто Слов’янськ на Донеччині.

Щонайменше семеро людей, серед яких 17-річна дівчина, поранені. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Крім того, внаслідок російського авіаудару пошкоджено:

адмінбудівлю;

медичний заклад;

численні багатоповерхівки і приватні будинки.

Остаточні наслідки цього авіаудару встановлюються.