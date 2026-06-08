Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Донецька ОВА

https://racurs.ua/ua/n214286-rashysty-skynuly-try-aviabomby-na-slov-yansk-semero-poranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 8 червня, опівдні скинули три авіабомби на місто Слов’янськ на Донеччині.

Щонайменше семеро людей, серед яких 17-річна дівчина, поранені. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Крім того, внаслідок російського авіаудару пошкоджено:

адмінбудівлю;

медичний заклад;

численні багатоповерхівки і приватні будинки.

Остаточні наслідки цього авіаудару встановлюються.