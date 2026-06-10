Выборы Совета общественного контроля при НАБУ проходят 10 июня

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10 июня выбирают Общественный совет НАБУ, фото: НАБУ
Выборы Совета общественного контроля при НАБУ проходят 10 июняhttps://racurs.ua/n214340-vybory-soveta-obschestvennogo-kontrolya-pri-nabu-prohodyat-10-iunya.htmlРакурс
Рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Ради громадського контролю при НАБУ відбувається сьогодні, 10 червня.
Воно триватиме до 21.00. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Загалом у конкурсі беруть участь 44 кандидати від 25 громадських об'єднань. З них оберуть 15 членів Ради громадського контролю на наступні два роки.
Проголосувати можна за посиланням https://voting.nabu.gov.ua/
РГК НАБУ — це незалежна громадська інституція, утворена відповідно до Закону про Національне антикорупційне бюро України з метою забезпечення прозорості його діяльності встановлення громадського контролю за його роботою та посилення його комунікацій із суспільством.
Перший склад РГК обрали в ході інтернет-голосування 5 червня 2015 року.
Рада громадського контролю при НАБУ, зокрема:
- заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань НАБУ;
- розглядає звіти НАБУ затверджує свій висновок щодо них;
- обирає з її членів двох представників, які входять до складу Дисциплінарної комісії Національного бюро.