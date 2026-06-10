Вибори Ради громадського контролю при НАБУ відбуваються 10 червня

10 червня обирають Громадську раду НАБУ, фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n214340-vybory-rady-gromadskogo-kontrolu-pry-nabu-vidbuvautsya-10-chervnya.html

Ракурс

Рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Ради громадського контролю при НАБУ відбувається сьогодні, 10 червня.

Воно триватиме до 21.00. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Загалом у конкурсі беруть участь 44 кандидати від 25 громадських об'єднань. З них оберуть 15 членів Ради громадського контролю на наступні два роки.

Проголосувати можна за посиланням https://voting.nabu.gov.ua/

РГК НАБУ — це незалежна громадська інституція, утворена відповідно до Закону про Національне антикорупційне бюро України з метою забезпечення прозорості його діяльності встановлення громадського контролю за його роботою та посилення його комунікацій із суспільством.

Перший склад РГК обрали в ході інтернет-голосування 5 червня 2015 року.

Рада громадського контролю при НАБУ, зокрема: