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Ракурс
10 червня обирають Громадську раду НАБУ, фото: НАБУ

Вибори Ради громадського контролю при НАБУ відбуваються 10 червня

10 чер 2026, 15:08
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Рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Ради громадського контролю при НАБУ відбувається сьогодні, 10 червня.

Воно триватиме до 21.00. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Загалом у конкурсі беруть участь 44 кандидати від 25 громадських об'єднань. З них оберуть 15 членів Ради громадського контролю на наступні два роки.

Проголосувати можна за посиланням https://voting.nabu.gov.ua/

РГК НАБУ — це незалежна громадська інституція, утворена відповідно до Закону про Національне антикорупційне бюро України з метою забезпечення прозорості його діяльності встановлення громадського контролю за його роботою та посилення його комунікацій із суспільством.

Перший склад РГК обрали в ході інтернет-голосування 5 червня 2015 року.

Рада громадського контролю при НАБУ, зокрема:

  • заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань НАБУ;
  • розглядає звіти НАБУ затверджує свій висновок щодо них;
  • обирає з її членів двох представників, які входять до складу Дисциплінарної комісії Національного бюро.

Джерело: Ракурс


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