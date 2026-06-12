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Уничтожение российского захватчика, скриншот видео
Дрон-«ждун» ликвидировал приблизившегося к нему рашиста (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214385-dron-jdun-likvidiroval-priblizivshegosya-k-nemu-rashista-video.htmlРакурс
Український дрон-«ждун» ліквідував російського загарбника, який до нього наблизився.
Відповідне відео, зняте камерою дрона, опубліковане у Teleram-каналі 7-го корпусу ДШВ.
Окупантам не слід беззастережно бігати по наших полях, бо українська земля таїть жахи і вогненний гнів для кожного, хто на неї ступить без дозволу, — наголошується в описі відео. — Врешті, дрон -«ждун» не залишив шансу кацапу та перетворив його на попіл.