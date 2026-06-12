Український дрон-«ждун» ліквідував російського загарбника, який до нього наблизився.

Відповідне відео, зняте камерою дрона, опубліковане у Teleram-каналі 7-го корпусу ДШВ.

Окупантам не слід беззастережно бігати по наших полях, бо українська земля таїть жахи і вогненний гнів для кожного, хто на неї ступить без дозволу, — наголошується в описі відео. — Врешті, дрон -«ждун» не залишив шансу кацапу та перетворив його на попіл.