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Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

Дрон-«ждун» ликвидировал приблизившегося к нему рашиста (ВИДЕО)

12 июн 2026, 10:43
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Український дрон-«ждун» ліквідував російського загарбника, який до нього наблизився.

Відповідне відео, зняте камерою дрона, опубліковане у Teleram-каналі 7-го корпусу ДШВ.

Окупантам не слід беззастережно бігати по наших полях, бо українська земля таїть жахи і вогненний гнів для кожного, хто на неї ступить без дозволу, — наголошується в описі відео. —  Врешті, дрон -«ждун» не залишив шансу кацапу та перетворив його на попіл.

Источник: Ракурс


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