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Ракурс
Знищення російського загарбника, скріншот відео

Дрон-«ждун» ліквідував рашиста, який до нього наблизився (ВІДЕО)

12 чер 2026, 10:43
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Український дрон-«ждун» ліквідував російського загарбника, який до нього наблизився.

Відповідне відео, зняте камерою дрона, опубліковане у Teleram-каналі 7-го корпусу ДШВ.

Окупантам не слід беззастережно бігати по наших полях, бо українська земля таїть жахи і вогненний гнів для кожного, хто на неї ступить без дозволу, — наголошується в описі відео. —  Врешті, дрон -«ждун» не залишив шансу кацапу та перетворив його на попіл.

Джерело: Ракурс


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