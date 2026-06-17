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Ракурс
Взрывоопасные предметы все чаще обнаруживают на пограничные, скриншот видео

Рашисты все чаще маскируют взрывоопасные предметы на пограничные под обычные вещи гражданского быта (ВИДЕО)

17 июн 2026, 16:04
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Російські загарбники продовжують вдосконалювати свої підступні методи мінування.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

На різних ділянках фронту на Сумщині прикордонники прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону дедалі частіше виявляють вибухонебезпечні предмети, замасковані під звичайні речі цивільного побуту — вологі серветки, пакунки, коробки та інші, на перший погляд, безпечні предмети, — розповіли у відомстві.

Такі пастки розраховані на неуважність і становлять смертельну загрозу як для військовослужбовців, так і для мирного населення, — наголошують у ДПСУ.

На опублікованому Держприкордонслужбою відео показано знищення однієї з таких пасток.

Нагадуємо: у районах бойових дій та на деокупованих територіях не торкайтеся підозрілих предметів і негайно повідомляйте про них відповідні служби. Пильність рятує життя, — додали у ДПСУ.

Источник: Ракурс


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