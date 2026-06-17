Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибухонебезпечні предмети все частіше виявляють на прикордонні, скріншот відео

Рашисти все частіше маскують вибухонебезпечні предмети на прикордонні під звичайні речі цивільного побуту (ВІДЕО)

17 чер 2026, 16:04
999

Російські загарбники продовжують вдосконалювати свої підступні методи мінування.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

На різних ділянках фронту на Сумщині прикордонники прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону дедалі частіше виявляють вибухонебезпечні предмети, замасковані під звичайні речі цивільного побуту — вологі серветки, пакунки, коробки та інші, на перший погляд, безпечні предмети, — розповіли у відомстві.

Такі пастки розраховані на неуважність і становлять смертельну загрозу як для військовослужбовців, так і для мирного населення, — наголошують у ДПСУ.

На опублікованому Держприкордонслужбою відео показано знищення однієї з таких пасток.

Нагадуємо: у районах бойових дій та на деокупованих територіях не торкайтеся підозрілих предметів і негайно повідомляйте про них відповідні служби. Пильність рятує життя, — додали у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів