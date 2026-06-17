Вибухонебезпечні предмети все частіше виявляють на прикордонні, скріншот відео

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Російські загарбники продовжують вдосконалювати свої підступні методи мінування.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

На різних ділянках фронту на Сумщині прикордонники прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону дедалі частіше виявляють вибухонебезпечні предмети, замасковані під звичайні речі цивільного побуту — вологі серветки, пакунки, коробки та інші, на перший погляд, безпечні предмети, — розповіли у відомстві.

Такі пастки розраховані на неуважність і становлять смертельну загрозу як для військовослужбовців, так і для мирного населення, — наголошують у ДПСУ.

На опублікованому Держприкордонслужбою відео показано знищення однієї з таких пасток.