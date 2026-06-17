Ракурсhttps://racurs.ua/
Вибухонебезпечні предмети все частіше виявляють на прикордонні, скріншот відео
Рашисти все частіше маскують вибухонебезпечні предмети на прикордонні під звичайні речі цивільного побуту (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214481-rashysty-vse-chastishe-maskuut-vybuhonebezpechni-predmety-na-prykordonni-pid-zvychayni-rechi.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують вдосконалювати свої підступні методи мінування.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
На різних ділянках фронту на Сумщині прикордонники прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону дедалі частіше виявляють вибухонебезпечні предмети, замасковані під звичайні речі цивільного побуту — вологі серветки, пакунки, коробки та інші, на перший погляд, безпечні предмети, — розповіли у відомстві.
Такі пастки розраховані на неуважність і становлять смертельну загрозу як для військовослужбовців, так і для мирного населення, — наголошують у ДПСУ.
На опублікованому Держприкордонслужбою відео показано знищення однієї з таких пасток.
Нагадуємо: у районах бойових дій та на деокупованих територіях не торкайтеся підозрілих предметів і негайно повідомляйте про них відповідні служби. Пильність рятує життя, — додали у ДПСУ.