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Последствия удара русского дрона на Никопольщине, фото: «Укрпочта»

Россияне ударили дроном по автомобилю «Укрпочты» в Никополе — ранен человек (ФОТО)

17 июн 2026, 16:43
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Російський FPV-дрон сьогодні, 17 червня, вдарив по автівці 61-го пересувного відділення «Укрпошти» в Нікополі.

Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти».

Це сталося прямо на виїзді з точки базування. Нашого водія поранено в ногу, загрози для життя немає, — розповіли у компанії.

Зазначається, що постраждалих під наглядом медиків, він отримує всю необхідну допомогу.

Це чергове підтвердження того, в яких надскладних умовах доводиться працювати нашим командам на прикордонних та прифронтових територіях, — наголошують в «Укрпошті».

Вчора, 16 червня, у компанії повідомляли, що російський дрон цілеспрямовано атакував автомобілі «Укрпошти» під час завантаження у Нікополі. Тоді дві автівки було знищено, люди не постраждали, оскільки вчасно перейшли в укриття.

Крім того, вчора у Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджене авто «Укрпошти». Водієві було надано домедичну допомогу та евакуйовано в безпечну зону.

Станом на 16 червня, «Укрпошта» втратила вже 425 автомобілів за час повномасштабного вторгнення.

Наслідки удару російського дрона на Нікопольщині, фото: «Укрпошта»

Источник: Ракурс


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