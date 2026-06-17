Наслідки удару російського дрона на Нікопольщині, фото: «Укрпошта»

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Російський FPV-дрон сьогодні, 17 червня, вдарив по автівці 61-го пересувного відділення «Укрпошти» в Нікополі.

Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти».

Це сталося прямо на виїзді з точки базування. Нашого водія поранено в ногу, загрози для життя немає, — розповіли у компанії.

Зазначається, що постраждалих під наглядом медиків, він отримує всю необхідну допомогу.

Це чергове підтвердження того, в яких надскладних умовах доводиться працювати нашим командам на прикордонних та прифронтових територіях, — наголошують в «Укрпошті».

Вчора, 16 червня, у компанії повідомляли, що російський дрон цілеспрямовано атакував автомобілі «Укрпошти» під час завантаження у Нікополі. Тоді дві автівки було знищено, люди не постраждали, оскільки вчасно перейшли в укриття.

Крім того, вчора у Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджене авто «Укрпошти». Водієві було надано домедичну допомогу та евакуйовано в безпечну зону.

Станом на 16 червня, «Укрпошта» втратила вже 425 автомобілів за час повномасштабного вторгнення.