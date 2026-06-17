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Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Пушку, НРК и дрона-ждуна уничтожили пограничники на Курском и Северо-Слобожанском направлениях (ВИДЕО)

17 июн 2026, 19:01
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На Курському та Північно-Слобожанському напрямках прикордонники-оператори FPV-дронів бригади «Сталевий кордон» знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 17 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що дронами було знищено:

  • двох окупантів;
  • гармату;
  • дві антени;
  • дрона-«ждуна»;
  • наземний роботизований комплекс;
  • два укриття;
  • два склади боєкомлпекта ворога.

Источник: Ракурс


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