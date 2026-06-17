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Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
Гармату, НРК та дрона-«ждуна» знищили прикордонники на Курському і Північно-Слобожанському напрямках (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214486-garmatu-nrk-ta-drona-jduna-znyschyly-prykordonnyky-na-kurskomu-i-pivnichno-slobojanskomu.htmlРакурс
На Курському та Північно-Слобожанському напрямках прикордонники-оператори FPV-дронів бригади «Сталевий кордон» знищили низку ворожих цілей.
Відповідне відео сьогодні, 17 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що дронами було знищено:
- двох окупантів;
- гармату;
- дві антени;
- дрона-«ждуна»;
- наземний роботизований комплекс;
- два укриття;
- два склади боєкомлпекта ворога.