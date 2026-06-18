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Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 370 человек, инфографика: Генштаб ВСУ
Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 370 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n214494-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-370-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 388 тис. 50 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 370 осіб. Про це сьогодні, 18 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 38 танків;
- 24 тис. 779 бойових броньованих машин;
- 44 тис. 240 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 877 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 431 одиницю засобів ППО;
- 436 літаків;
- 353 гелікоптери;
- 1 тис. 684 наземні робототехнічні комплекси;
- 357 тис. 589 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 783 крилаті ракети;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 108 тис. 425 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 306 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень.
Ворог вчора здійснив 76 авіаударів, скинувши 243 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9 тис. 921 дрон-камікадзе та здійснив 2 тис. 958 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 59 — із РСЗВ.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 17 районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління БпЛА.
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