Рашисти за добу втратили 1 тис. 370 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 388 тис. 50 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 370 осіб. Про це сьогодні, 18 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 38 танків;

24 тис. 779 бойових броньованих машин;

44 тис. 240 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 877 одиниць РСЗВ;

1 тис. 431 одиницю засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 684 наземні робототехнічні комплекси;

357 тис. 589 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 783 крилаті ракети;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

108 тис. 425 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 306 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень.

Ворог вчора здійснив 76 авіаударів, скинувши 243 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9 тис. 921 дрон-камікадзе та здійснив 2 тис. 958 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 59 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 17 районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління БпЛА.