Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214492-rashysty-na-motocyklah-zdiysnyly-nevdalyy-shturm-maloyi-tokmachky-video.html

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Російські загарбники здійснили невдалу спробу штурму населеного пункту Мала Токмачка на Запоріжжі, задіявши для цього збірний мотоциклетний взвод.

Відповідне відео сьогодні, 17 червня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 118-ї ОМБр.

Попри зміну тактики та використання технічних новинок, ворог зазнав розгрому, так і не діставшись до населеного пункту, який, за розповідями російської пропаганди, вже 1,5 року під їхнім прапором, — наголошують у бригаді.

Зазначається, що цього разу командування кількох російських мотопіхотних полків та бригад російської федерації відправило своїх на «м'ясо» у нетиповий час — замість звичних ранкових чи вечірніх сутінків, штурм розпочався вчора, 16 червня, о 18.00, за повної видимості.

Крім того, ворог, щоб максимізувати свої шанси «залетіти» в Малу Токмачку, кинув у бій понад 30 одиниць мототехніки, яка проривалася трьома різними шляхами. Також були задіяні «ноу-хау»:

деяку мототехніку росіяни обладнали спеціальними лопатами для розчищення мінних полів;

на кількох мотоциклах були помічені мобільні засоби РЕБ.

Проте ані зміна часу, ані технічні вигадки окупантам не допомогли. Навпаки — така зухвалість лише заохотила наші підрозділи до ще активнішого знищення «трьохкольорової чепухи», — наголошують у бригаді.

Зазначається, що за кілька один наступу воїни 118-ї ОМБр спільно з приданими силами:

«затокмачили» 26 російських штурмовиків;

ще понад 10 штурмовиків отримали поранення. Їхню евакуацію ворог не проводить, тож вони стікають кров’ю у «зеленці»;

спалено понад два десятки мотоциклів та до десятка квадроциклів.

В ході цих штурмових дій жоден окупант так і не зміг побачити Малу Токмачку — крапку в їхньому маршруті наші бійці поставили ще на підступах до цього населеного пункту, — додали у бригаді.

Серед військовослужбовців 118-ї ОМБр втрат немає.