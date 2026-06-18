Последствия российской атаки на Сумы, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214495-rashisty-nanesli-seriu-udarov-po-sumam-pogib-chelovek-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 червня, атакували безпілотниками Суми.

Одна людина загинула. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що після серії ударів рятувальники працювали одразу на чотирьох локаціях. Зокрема:

у пошкодженій дев’ятиповерхівці фахівці ДСНС демонтували аварійні конструкції та допомогли жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі;

надзвичайники ліквідували пожежу в приватному житловому секторі. На місці виявили тіло загиблої людини.