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Последствия российской атаки на Сумы, фото: ГСЧС
Рашисты нанесли серию ударов по Сумам, погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n214495-rashisty-nanesli-seriu-udarov-po-sumam-pogib-chelovek-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 червня, атакували безпілотниками Суми.
Одна людина загинула. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що після серії ударів рятувальники працювали одразу на чотирьох локаціях. Зокрема:
- у пошкодженій дев’ятиповерхівці фахівці ДСНС демонтували аварійні конструкції та допомогли жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі;
- надзвичайники ліквідували пожежу в приватному житловому секторі. На місці виявили тіло загиблої людини.
Рятувальники обстежили місця влучань і надали першочергову допомогу громадянам, — додали у відомстві.