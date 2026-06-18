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Ракурс
Наслідки російської атаки на Суми, фото: ДСНС

Рашисти завдали серію ударів по Сумах, загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)

18 чер 2026, 08:39
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 червня, атакували безпілотниками Суми.

Одна людина загинула. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що після серії ударів рятувальники працювали одразу на чотирьох локаціях. Зокрема:

  • у пошкодженій дев’ятиповерхівці фахівці ДСНС демонтували аварійні конструкції та допомогли жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі;
  • надзвичайники ліквідували пожежу в приватному житловому секторі. На місці виявили тіло загиблої людини.

Рятувальники обстежили місця влучань і надали першочергову допомогу громадянам, — додали у відомстві.

Наслідки російської атаки на Суми, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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