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Ракурс
Последствия российских обстрелов Сумской области, фото: Сумская ОВА

Российские беспилотники массированно атаковали Сумщину — двое погибших (ФОТО)

17 авг 2026, 11:13
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 серпня, масовано атакували Сумщину.

Зафіксовані влучання на чотирьох локаціях у Сумах. Про це сьогодні, 17 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Після 23.00 ворог інтенсивно спрямовував ударні безпілотники по Сумській громаді, — розповів він. — На превеликий жаль, у власній оселі загинули двоє людей літнього віку. Це 75-річний чоловік та жінка 72 років.

Також внаслідок російської атаки знищені та пошкоджені:

  • житлові будинки;
  • нежитлові й складські приміщення;
  • гаражі та транспорт.

Ліквідація наслідків російської атаки триває, масштаби руйнувань уточнюються.

Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: Сумська ОВА

Источник: Ракурс


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