Последствия российских обстрелов Сумской области, фото: Сумская ОВА

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 серпня, масовано атакували Сумщину.

Зафіксовані влучання на чотирьох локаціях у Сумах. Про це сьогодні, 17 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Після 23.00 ворог інтенсивно спрямовував ударні безпілотники по Сумській громаді, — розповів він. — На превеликий жаль, у власній оселі загинули двоє людей літнього віку. Це 75-річний чоловік та жінка 72 років.

Також внаслідок російської атаки знищені та пошкоджені:

житлові будинки;

нежитлові й складські приміщення;

гаражі та транспорт.

Ліквідація наслідків російської атаки триває, масштаби руйнувань уточнюються.