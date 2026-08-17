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Последствия российских обстрелов Сумской области, фото: Сумская ОВА
Российские беспилотники массированно атаковали Сумщину — двое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n215644-rossiyskie-bespilotniki-massirovanno-atakovali-sumschinu-dvoe-pogibshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 серпня, масовано атакували Сумщину.
Зафіксовані влучання на чотирьох локаціях у Сумах. Про це сьогодні, 17 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Після 23.00 ворог інтенсивно спрямовував ударні безпілотники по Сумській громаді, — розповів він. — На превеликий жаль, у власній оселі загинули двоє людей літнього віку. Це 75-річний чоловік та жінка 72 років.
Також внаслідок російської атаки знищені та пошкоджені:
- житлові будинки;
- нежитлові й складські приміщення;
- гаражі та транспорт.
Ліквідація наслідків російської атаки триває, масштаби руйнувань уточнюються.