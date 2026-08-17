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Последствия российских обстрелов Славянска, фото: Вадим Лях
Российские обстрелы повредили критическую инфраструктуру Славянска (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215643-rossiyskie-obstrely-povredili-kriticheskuu-infrastrukturu-slavyanska-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 16 серпня, весь день та в ніч на сьогодні, 17 серпня, обстрілювали місто Слов’янськ на Донеччині.
Під ударами були підприємства та обладнання критичної інфраструктури, ринок «Лісний», приватні будинки, автівки. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив
Внаслідок обстрілів:
- на ринку знищено 30 павільйонів та торгові ряди;
- частина громади перебуває без світла, ведуться ремонтні роботи;
- обійшлося без постраждалих.