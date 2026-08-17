Последствия российских обстрелов Славянска, фото: Вадим Лях

https://racurs.ua/n215643-rossiyskie-obstrely-povredili-kriticheskuu-infrastrukturu-slavyanska-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 16 серпня, весь день та в ніч на сьогодні, 17 серпня, обстрілювали місто Слов’янськ на Донеччині.

Під ударами були підприємства та обладнання критичної інфраструктури, ринок «Лісний», приватні будинки, автівки. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив

Внаслідок обстрілів: