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Ракурс
Последствия российских обстрелов Славянска, фото: Вадим Лях

Российские обстрелы повредили критическую инфраструктуру Славянска (ФОТО, ВИДЕО)

17 авг 2026, 10:42
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Російські загарбники вчора, 16 серпня, весь день та в ніч на сьогодні, 17 серпня, обстрілювали місто Слов’янськ на Донеччині.

Під ударами були підприємства та обладнання критичної інфраструктури, ринок «Лісний», приватні будинки, автівки. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив

Внаслідок обстрілів:

  • на ринку знищено 30 павільйонів та торгові ряди;
  • частина громади перебуває без світла, ведуться ремонтні роботи;
  • обійшлося без постраждалих.

Источник: Ракурс


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