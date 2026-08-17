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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Слов’янська, фото: Вадим Лях

Російські обстріли пошкодили критичну інфраструктуру Слов’янська (ФОТО, ВІДЕО)

17 сер 2026, 10:42
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Російські загарбники вчора, 16 серпня, весь день та в ніч на сьогодні, 17 серпня, обстрілювали місто Слов’янськ на Донеччині.

Під ударами були підприємства та обладнання критичної інфраструктури, ринок «Лісний», приватні будинки, автівки. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив

Внаслідок обстрілів:

  • на ринку знищено 30 павільйонів та торгові ряди;
  • частина громади перебуває без світла, ведуться ремонтні роботи;
  • обійшлося без постраждалих.

Джерело: Ракурс


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