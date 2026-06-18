Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n214496-sem-raket-i-239-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-18-iunya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 червня (з 18.00 17 червня), атакували Україну сімома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської та Курської областей РФ.

Також ворог застосував 239 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивних), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків російських Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих Гвардійського (Крим) та Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 216 цілей — чотири балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 212 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 26 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях;

Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнюється.