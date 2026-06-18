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В Украину вернули тела более 500 погибших, фото: КШППВ
Тела 522 погибших вернули в Украину — Коордштаб (ФОТО)https://racurs.ua/n214505-tela-522-pogibshih-vernuli-v-ukrainu-koordshtab-foto.htmlРакурс
В Україну за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 522 загиблих.
За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це сьогодні, 18 червня, повідомила прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, — розповіли у КШППВ.
Зазначається, що тіла вдалося повернути за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, — додали у КШППВ.