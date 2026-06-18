В Україну повернули тіла понад 500 загиблих, фото: КШППВ

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В Україну за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 522 загиблих.

За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це сьогодні, 18 червня, повідомила прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, — розповіли у КШППВ.

Зазначається, що тіла вдалося повернути за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста.