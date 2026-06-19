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Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС

Российские обстрелы повредили лицей, предприятие и АЗС на Днепропетровщине — двое погибших (ФОТО)

19 июн 2026, 20:18
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Внаслідок російських обстрілів у Нікопольському районі Дніпропетровської області загинули дві людини, ще восьмеро поранені.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через обстріли пошкоджені ліцей, підприємство, АЗС, багатоквартирний і приватні житлові будинки, — розповіли у відомстві. — Рятувальники надавали травмованим домедичну допомогу та транспортували їх до медичного закладу.

Також під ворожим ударом опинилися дві громади Криворізького району.

Усі пожежі ліквідовано.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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