Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214542-rossiyskie-obstrely-povredili-licey-predpriyatie-i-azs-na-dnepropetrovschine-dvoe-pogibshih.html

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Внаслідок російських обстрілів у Нікопольському районі Дніпропетровської області загинули дві людини, ще восьмеро поранені.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через обстріли пошкоджені ліцей, підприємство, АЗС, багатоквартирний і приватні житлові будинки, — розповіли у відомстві. — Рятувальники надавали травмованим домедичну допомогу та транспортували їх до медичного закладу.

Також під ворожим ударом опинилися дві громади Криворізького району.

Усі пожежі ліквідовано.