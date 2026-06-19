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Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС
Российские обстрелы повредили лицей, предприятие и АЗС на Днепропетровщине — двое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n214542-rossiyskie-obstrely-povredili-licey-predpriyatie-i-azs-na-dnepropetrovschine-dvoe-pogibshih.htmlРакурс
Внаслідок російських обстрілів у Нікопольському районі Дніпропетровської області загинули дві людини, ще восьмеро поранені.
Про це сьогодні, 19 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Через обстріли пошкоджені ліцей, підприємство, АЗС, багатоквартирний і приватні житлові будинки, — розповіли у відомстві. — Рятувальники надавали травмованим домедичну допомогу та транспортували їх до медичного закладу.
Також під ворожим ударом опинилися дві громади Криворізького району.
Усі пожежі ліквідовано.