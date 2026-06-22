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Последствия российского ракетного удара по Одесской области, фото: ГСЧС

В Одесской области в результате российского ракетного удара вспыхнул масштабный пожар (ФОТО, ВИДЕО)

22 июн 2026, 09:46
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Російські загарбники вчора, 21 червня, ввечері завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини, поціливши в одне з аграрних підприємств.

Внаслідок удару спалахнула пожежа — вогонь охопив складську будівлю, автівки та ємності з горючими матеріалами. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Одещини.

Попри постійну загрозу, через повторні повітряні тривоги, вогнеборці оперативно приборкали полум’я, — розповіли у відомстві. — На жаль, загинула людина, ще троє постраждали.

На місці події працювали 33 рятувальники та вісім одиниць пожежної техніки.

Наслідки російського ракетного удару по Одещині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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