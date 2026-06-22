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Наслідки російського ракетного удару по Одещині, фото: ДСНС
На Одещині внаслідок російського ракетного удару спалахнула масштабна пожежа (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214551-na-odeschyni-vnaslidok-rosiyskogo-raketnogo-udaru-spalahnula-masshtabna-pojeja-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 21 червня, ввечері завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини, поціливши в одне з аграрних підприємств.
Внаслідок удару спалахнула пожежа — вогонь охопив складську будівлю, автівки та ємності з горючими матеріалами. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Одещини.
Попри постійну загрозу, через повторні повітряні тривоги, вогнеборці оперативно приборкали полум’я, — розповіли у відомстві. — На жаль, загинула людина, ще троє постраждали.
На місці події працювали 33 рятувальники та вісім одиниць пожежної техніки.