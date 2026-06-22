Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 червня (з 18.00 21 червня) атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Крима, а також 88 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Курська, Брянська, Міллерово, Шаталово, Орла і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Гвардійського (Крим) та Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30: