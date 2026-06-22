88 БпЛА та ракета атакували Україну в ніч на 22 червня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n214553-88-bpla-ta-raketa-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-22-chervnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 червня (з 18.00 21 червня) атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Крима, а також 88 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Курська, Брянська, Міллерово, Шаталово, Орла і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Гвардійського (Крим) та Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 79 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання балістичної ракети та п’яти ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на дев’яти локаціях.