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Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

88 БпЛА та ракета атакували Україну в ніч на 22 червня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

22 чер 2026, 10:35
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 червня (з 18.00 21 червня) атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Крима, а також 88 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Курська, Брянська, Міллерово, Шаталово, Орла і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Гвардійського (Крим) та Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 79 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання балістичної ракети та п’яти ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на дев’яти локаціях.

Джерело: Ракурс


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