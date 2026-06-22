Наслідки російських атак по Харківщині, фото: Харківська обласна прокуратура

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У Харкові в ніч на сьогодні, 22 червня, ворожий FPV-дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі міста. Пошкоджено скління квартир.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Крім того, вчора, 21 червня:

орієнтовно о 19.35, ще один російський FPV-дрон поцілив у багатоповерхівку у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару пошкоджено фасад будівлі та вікна;

російські військові атакували FPV-дроном село Підлиман Ізюмського району. Поранення дістали дві жінки та чоловік;

внаслідок влучання FPV-дрона у мопед у селі Шевченкове Перше Чугуївського району тяжких поранень зазнав 75-річний чоловік. Потерпілому було надано домедичну допомогу, однак під час госпіталізації до лікарні він помер.

Також рашисти у період з 19 по 21 червня завдавали ударів БпЛА «Молнія» та FPV-дронами по селу Івашки Золочівської громади Богодухівського району. Внаслідок ворожих атак знищено щонайменше 14 приватних домоволодінь та господарські споруди.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу).