Последствия российских обстрелов Днепропетровской области, фото: Днепропетровская ОВА

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Російські загарбники майже 50 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками, ракетами та артилерією.

Шестеро людей загинули, ще 32 людини дістали поранень. Про це сьогодні, 23 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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