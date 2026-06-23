Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Днепропетровской области, фото: Днепропетровская ОВА

Рашисты почти 50 раз атаковали Днепропетровщину — шестеро погибших (ФОТО)

23 июн 2026, 20:00
999

Російські загарбники майже 50 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками, ракетами та артилерією.

Шестеро людей загинули, ще 32 людини дістали поранень. Про це сьогодні, 23 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Зокрема:

  • у Кривому Розі пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Загинули двоє чоловіків віком 25 і 34 років й 54-річна жінка. Ще 26 людей дістали поранень. У важкому стані в лікарні перебувають шестеро постраждалих. 11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно;
  • на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені агропідприємство, поштове відділення, магазини, аптеки, заправка, багатоквартирні та приватні будинки, автівки. Загинули 70-річний чоловік та жінки віком 40 і 44 років. Чоловіки віком 26 та 73 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості. Ще четверо людей лікуватимуться амбулаторно.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров