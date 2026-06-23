Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n214596-rashysty-mayje-atakuvaly-dnipropetrovschynu-shestero-zagyblyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники майже 50 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками, ракетами та артилерією.

Шестеро людей загинули, ще 32 людини дістали поранень. Про це сьогодні, 23 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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