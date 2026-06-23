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Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Дніпропетровська ОВА
Рашисти майже атакували Дніпропетровщину — шестеро загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214596-rashysty-mayje-atakuvaly-dnipropetrovschynu-shestero-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники майже 50 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками, ракетами та артилерією.
Шестеро людей загинули, ще 32 людини дістали поранень. Про це сьогодні, 23 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Зокрема:
- у Кривому Розі пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Загинули двоє чоловіків віком 25 і 34 років й 54-річна жінка. Ще 26 людей дістали поранень. У важкому стані в лікарні перебувають шестеро постраждалих. 11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно;
- на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені агропідприємство, поштове відділення, магазини, аптеки, заправка, багатоквартирні та приватні будинки, автівки. Загинули 70-річний чоловік та жінки віком 40 і 44 років. Чоловіки віком 26 та 73 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості. Ще четверо людей лікуватимуться амбулаторно.