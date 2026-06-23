Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по Краматорскому району, фото: ГСЧС

Российская авиация ударила по жилому сектору Дружковки — ранен человек (ФОТО, ВИДЕО)

23 июн 2026, 21:47
999

Російські загарбники сьогодні, 23 червня, вдень завдали авіаудару по приватному житловому сектору міста Дружківка Краматорського району Дніпропетровської області.

В результаті:

  • поранено чоловіка;
  • пошкоджено 12 будинків;
  • виникла пожежа — рятувальники ліквідували займання чотирьох приватних будинків, гаражу та автомобіля на загальній площі 130 кв. м.

Крім того, рашисти сьогодні атакували селище Біленьке Краматорського району.

Ворожий безпілотник поцілив у приватний житловий будинок, внаслідок атаки вогонь охопив приватний будинок та господарську споруду. Надзвичайники локалізували осередок займання, однак через безпекову складову призупинили роботи, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського удару по Краматорському району, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров