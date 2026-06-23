Последствия российского удара по Краматорскому району, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214599-rossiyskaya-aviaciya-udarila-po-jilomu-sektoru-drujkovki-ranen-chelovek-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 23 червня, вдень завдали авіаудару по приватному житловому сектору міста Дружківка Краматорського району Дніпропетровської області.

В результаті:

поранено чоловіка;

пошкоджено 12 будинків;

виникла пожежа — рятувальники ліквідували займання чотирьох приватних будинків, гаражу та автомобіля на загальній площі 130 кв. м.

Крім того, рашисти сьогодні атакували селище Біленьке Краматорського району.