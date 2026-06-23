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Наслідки російського удару по Краматорському району, фото: ДСНС
Російська авіація вдарила по житловому сектору Дружківки — поранено людину (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214599-rosiyska-aviaciya-vdaryla-po-jytlovomu-sektoru-drujkivky-poraneno-ludynu-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 червня, вдень завдали авіаудару по приватному житловому сектору міста Дружківка Краматорського району Дніпропетровської області.
В результаті:
- поранено чоловіка;
- пошкоджено 12 будинків;
- виникла пожежа — рятувальники ліквідували займання чотирьох приватних будинків, гаражу та автомобіля на загальній площі 130 кв. м.
Крім того, рашисти сьогодні атакували селище Біленьке Краматорського району.
Ворожий безпілотник поцілив у приватний житловий будинок, внаслідок атаки вогонь охопив приватний будинок та господарську споруду. Надзвичайники локалізували осередок займання, однак через безпекову складову призупинили роботи, — розповіли у відомстві.