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Ракурс
Наслідки російського удару по Краматорському району, фото: ДСНС

Російська авіація вдарила по житловому сектору Дружківки — поранено людину (ФОТО, ВІДЕО)

23 чер 2026, 21:47
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Російські загарбники сьогодні, 23 червня, вдень завдали авіаудару по приватному житловому сектору міста Дружківка Краматорського району Дніпропетровської області.

В результаті:

  • поранено чоловіка;
  • пошкоджено 12 будинків;
  • виникла пожежа — рятувальники ліквідували займання чотирьох приватних будинків, гаражу та автомобіля на загальній площі 130 кв. м.

Крім того, рашисти сьогодні атакували селище Біленьке Краматорського району.

Ворожий безпілотник поцілив у приватний житловий будинок, внаслідок атаки вогонь охопив приватний будинок та господарську споруду. Надзвичайники локалізували осередок займання, однак через безпекову складову призупинили роботи, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського удару по Краматорському району, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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